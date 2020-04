Auch die Lorscher Esel müssen diesmal daheim bleiben

Lorsch/Einhausen.Das höchste christliche Fest steht vor der Tür: Ostern. Diesmal aber werden die Karwoche und die Feiertage anders sein als jemals zuvor. „Keiner von uns hat diese Situation bisher erlebt, diese besondere Zeit nicht in gottesdienstlicher Gemeinschaft feiern zu können“, erklären die beiden katholischen Pfarrer von Lorsch und Einhausen, Michael Bartmann und Klaus Rein, in einer aktuellen Mitteilung im Namen ihres Pfarreienverbunds. Wegen der Corona-Krise fallen fast alle üblichen Angebote der Kirchen und vor allem der gewohnte Kirchgang aus.

Die Osterzeit muss nun jeder weitgehend in häuslicher Gemeinschaft gestalten. Ganz alleine lassen die Seelsorger die Gläubigen mit der besonderen Situation aber nicht. An alle katholischen Haushalte wurde eine kleine Broschüre verteilt, in der Anregungen für die kommenden Tage gegeben werden und passende Lieder und Gebete zusammengetragen sind.

Zwölf Seiten umfasst das Heft. Es beginnt mit einem Hinweis für den kommenden Sonntag (5.). Normalerweise gehen am Palmsonntag viele Katholiken auf die Straße. Eine Prozession, angeführt vom Pfarrer und den Messdienern, zieht sich von der Königshalle bis zur Kirche. Mit dabei sind in Lorsch seit Jahren immer auch die Esel von Pia Fischer. Die Tiere erinnern besonders anschaulich an den Einzug Jesu, der auf einem Esel nach Jerusalem ritt und nicht wie ein König auf dem Pferd. Diesmal aber werden Ben und Fips, Moritz und Mucki notgedrungen daheim bleiben müssen.

Grüne Zweige vor der Kirche

„Gehen Sie allein oder mit der Familie spazieren“, empfehlen Michael Bartmann und Klaus Rein nun ihren Pfarrgemeindemitgliedern für das kommende Wochenende: „Sammeln Sie grüne Zweige.“ Zusammengebunden und mit bunten Bändern versehen symbolisierten sie „Lebendigkeit und die Fülle des Lebens“, so die Pfarrer.

Grüne Zweige, die gesegnet wurden, können am Sonntag aber auch kostenlos mitgenommen werden. In Lorsch werden sie in einem Korb ab 10.30 Uhr an der Kreuzgruppe vor der Kirche ausgelegt, in St. Michael Einhausen werden sie am Hauptportal des Gotteshauses bereit liegen.

In den Gottesdiensten wird in diesen Tagen üblicherweise die Leidensgeschichte vorgetragen. Diesmal muss sie jeder daheim für sich beziehungsweise seine Familie vorlesen. Zu finden ist sie in der Bibel im Matthäusevangelium. „Kapitel 27, die Verse elf bis 54“, erinnern die beiden Pfarrer. Als Lied zum Palmsonntag wird „Singt dem König Freudenpsalmen“ angestimmt, ergänzen sie.

Viele kommen zum stillen Gebet

Weil die Gemeinde wegen der Pandemie nicht dabei sein darf, feiern die Pfarrer die Gottesdienste weitgehend alleine, stellvertretend für die Pfarrgemeinde. Vor und nach den Gottesdiensten sind die Kirchen meist aber offen. Dass die Möglichkeit zu Andacht und stillem Gebet rege genutzt wird, weiß Michael Bartmann. Bis zu 100 der kleinen Kerzen seien manches Mal von Gottesdienstbesuchern angezündet. „Die Leute gehen in die Kirche“, berichtet er. An Gründonnerstag kann St. Nazarius bis Mitternacht besucht werden. Die Einhäuser Kirche St. Michael ist in der Regel von 9 bis 18 Uhr zum stillen Gebet geöffnet, das Pfarrzentrum bleibt geschlossen.

„Ostern ist für mich das schönste Fest“, bekennt der Lorscher Pfarrer. So weit wie möglich, versucht Michael Bartmann das kirchliche Leben auch in der Krise aufrecht zu halten. Das übliche Osterfeuer ist diesmal natürlich ebenfalls gestrichen. Am Ostersamstag wird es in Lorsch aber trotzdem einen Feuerschein geben. Im Pfarrgarten – also nicht-öffentlich – soll ein kleines Osterfeuer entzündet werden.

Osterwasser in kleinen Fläschchen

In der Osternacht werden sich Gläubigen in der Kirche auch über das Osterlicht freuen können, das sie aus der Kirche holen können. Frisch gesegnetes Osterwasser wird zudem mitnahmebereit in kleinen Fläschen abgefüllt bereit stehen.

Die an die Haushalte verteilten Broschüren listen Gebete und Aktionen zu Gründonnerstag, Karfreitag und den Ostertagen auf und beinhalten außerdem Links zu Internetseiten mit kindgerechten Bibeltexten. sch

