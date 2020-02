Auch mit 80 erfolgreich an Barren und Reck

Lorsch.Sport ist Mord, reimen diejenigen gerne, die bei jedem Angebot für mehr Bewegung eine Ausrede parat haben. Es ist zwar nicht zu bestreiten, dass Sport ein Risiko für Verletzungen birgt, das jeder, der nur auf dem Sofa sitzt, vermeidet. Wie sehr regelmäßiges Training aber Gesundheit, Beweglichkeit und Lebensfreude bis ins hohe Alter erhalten können, dafür ist Werner Adrian das beste Beispiel. Der Lorscher, der in wenigen Tagen seinen 81. Geburtstag feiert, und nominiert ist für die Wahl zum „Lorscher Sportler des Jahres“, ist fit wie ein Turnschuh. Im vorigen Jahr erst hat er wieder einen ersten Platz in der Seniorenklasse errungen, beim Wahlwettkampf des Landesturnfests der Geräteturner.

Als elfjähriger Junge hat Adrian einst mit dem Turnen angefangen, seine erste Siegerurkunde stammt aus den 1950er Jahren. Die Freude am Sport hat ihn seitdem nie verlassen. Jeden Dienstagabend trifft er sich in der Tvgg-Turnhalle mit einer Gruppe von Altersturnern. Der Termin ist gesetzt, egal, was im Fernsehen laufen sollte.

Mancher Jugendliche würde bei den anspruchsvollen Aufgaben an Barren und Reck scheitern, weiß Sabine Kallenbach-Gremm, Tvgg-Kinderturnwartin. Werner Adrian gelingen die kraftvollen Übungen dagegen weiterhin so gut, dass er sich Hoffnungen machen kann, sein Können auch im nächsten Jahr beim Deutschen Turnfest in Leipzig wieder mit Erfolg zu beweisen.

Die Teilnahme am Wettkampfsport setze einen willkommenen zusätzlichen Anreiz, im Training zu bleiben, sagt Adrian, warum er bei den Terminen gerne dabei ist. Nicht gerade alltäglich ist es auch, dass der Lorscher noch immer mit Begeisterung Ski fährt. Erst im vergleichsweise späten Alter von 48 Jahren habe er die Sportart für sich entdeckt, die ihm „Riesenspaß“ bereitet. Mit den Skiclub-Aktiven von Lorsch und Heppenheim – in beiden Vereinen ist er Mitglied – geht er auch heute noch gerne auf die Piste.

Mit dem Enkel ins Training

Die jahrzehntelange Erfahrung als Turner habe ihm als Neuling im Wintersport sicher sehr genützt, ist Werner Adrian überzeugt – bei der Sturzprophylaxe beispielsweise: „Man fällt anders.“ Fit hält sich der Hobbyathlet zudem mit Schwimmen. Im Lorscher Freibad ziehe er seine 20 Bahnen jedoch nur bei schönem Wetter, räumt er ein. Jeden Tag aber beginnt der 80-Jährige diszipliniert mit etwas Gymnastik, er radelt und läuft auch gerne und drückt sich nicht vor Gartenarbeit.

Der gelernte Maschinenschlosser, der bei der Firma Expert beschäftigt war, hat sich jahrzehntelang auch als Übungsleiter und Abteilungsleiter ehrenamtlich für die Tvgg engagiert. Der Vater zweier Söhne hat mit den Enkeln sogar gelegentlich das Baby-Schwimmen oder Mutter-Kind-Turnen besucht, wenn die Mutter keine Zeit hatte.

Sport helfe auch, fit im Kopf zu bleiben, wissen die Aktiven der Turnvereinigung. Turnen erfordere Kraft, Koordination und Körperbeherrschung, die viel Training voraussetze. An den Geräten ist zudem hohe Konzentration unerlässlich. „Auch wenn man nur einen kleinen Fehler macht, ist es vorbei“, stellt Werner Adrian klar. Im Turnen fallen einem Erfolge nicht zu, manchen Jugendlichen gelte die Sportart als zu schwer und somit wenig verlockend. „Aber, wenn man es dann kann, ist man stolz“, weiß Kallenbach-Gremm.

Kein Verzicht auf Schokolade

Turner Werner Adrian hat durch seine Freude am Sport nebenbei auch nie Gewichtsprobleme gehabt. Seit 30 Jahren hält er 66 Kilo, ohne dafür auf Lieblingsspeisen zu verzichten. „Ich esse, was ich will“, berichtet er: „Und wenn ich Lust auf eine Schokolade habe, nehme ich mir zwei Rippen.“

Dass er auch das nötige Quantum Glück hatte, bislang von größeren Verletzungen verschont zu bleiben, ist dem 80-Jährigen bewusst. Lediglich Zerrungen und einmal ein Bruch im Fuß in jungen Jahren haben ihn zu Auszeiten genötigt.

Werner Adrian sei für viele ein Vorbild, sagt Kallenbach-Gremm, nicht allein wegen seiner eindrucksvollen sportlichen Leistungen. „Ich kann mir den Verein gar nicht vorstellen ohne ihn“, meint die Turnwartin. Er mache weiter, verspricht Werner Adrian: „So lange es geht.“

