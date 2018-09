Audi beschädigt

Lorsch.Zeugen eines Unfalls sucht die Polizeistation in Heppenheim. Am Freitag wurde um kurz nach 20 Uhr ein in der Heppenheimer Straße, Höhe der Hausnummer 30, geparkter grauer Audi A 4 am linken Außenspiegel beschädigt.

Eine Augenzeugin des Vorfalls konnte einen silbernen Mini Cooper als Unfallverursacher ausmachen, so die Polizei. Durch die Zeugin wurde das Teilkennzeichen „HP-CM“ angegeben. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation in Heppenheim in Verbindung zu setzen. Die Ermittler sind dort erreichbar unter der Rufnummer 06252/7060. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 03.09.2018