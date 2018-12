„Auf den Tisch klopfen“

Lorsch.Eine „weitere kräftige Erhöhung der Grundsteuer“ befürchtete Rudi Häusler (PWL) für 2020. Zumal es dann keine Hessenkasse mehr gebe. Es genüge nicht der Hinweis, dass es sich in Lorsch kreisweit noch immer günstig leben lasse. Ein Bürgermeister solle „auch einmal den Mut aufbringen“, in Wiesbaden „kräftig auf den Tisch zu klopfen“, meinte er. Denn von Land und Bund würden den Kommunen immer mehr Bürden auferlegt. „Die Schieflage der Kommunen sollten wir nicht weiter hinnehmen“, forderte Häusler. Selbst ein Splitten der drei Millionen Euro aus der Hessenkasse über mehrere Jahre wäre nur „mittelfristige Kosmetik“.

Mit dem Betrieb des neuen Kindergartens in der Dieterswiese für sechs Gruppen werden die Pflichtausgaben noch weiter steigen, zeigte er auf. Häusler listete unter anderem steigende Personalkosten auf. Einen „Königsweg“ aus dem Dilemma habe auch die PWL nicht zu bieten, räumte er ein. „Aber jährlich wiederkehrende kommunale Steuererhöhungen sind auch keine Lösung beziehungsweise werden dem Bürger schwerlich zu verkaufen sein.“

In Zukunft müsse man sich zudem fragen, wie lange sich Lorsch „als Kreis-Kulturstadt“ einen Kulturhaushalt in bisher gewohnter Höhe erlauben wolle und leisten könne, so Häusler. sch

