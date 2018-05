Aus Schlesien über Bensheim nach Lorsch

Anzeige

Lorsch.Christian Schönung war nicht mit leeren Händen zu Agnes und Hubert Vorreiter gekommen, um dem Ehepaar zur diamantenen Hochzeit zu gratulieren. Neben einer Urkunde der Stadt Lorsch und einigen Klostertalern hatte der Bürgermeister auch Gratulationsschreiben des Kreises Bergstraße und des Landes Hessen mitgebracht.

Am 19. Mai 1958 heiratete das Ehepaar in Wiesengrund, einer Gemeinde im Südosten Brandenburgs, nahe der polnischen Grenze. Agnes Vorreiter (geborene Wrobel) wurde im Jahr 1932 in Legelsdorf in der Gemeinde geboren. 1949 ging sie für drei Jahre als Kindergärtnerin ins Kloster, um anschließend 30 Jahre lang in einer Kinderkrippe in ihrer Heimatgemeinde tätig zu sein.

Hubert Vorreiter, Jahrgang 1934, wurde im schlesischen Oppeln geboren. Er erlernte den Beruf des Automechanikers. Nach seinem Dienst in der Wehrmacht kam er zu seiner letzten Arbeitsstelle zurück, wechselte dann aber als Direktionsfahrer zur dortigen Strumpf- und Wollfabrik. Seinen Dienstwagen konnte er kaufen, bevor er sich 1969 als Taxifahrer selbstständig machte.