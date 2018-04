Anzeige

Lorsch.Im April hatten sich Mitglieder und Freunde der Lorscher Arbeiterwohlfahrt über einen Bildvortrag gefreut. Norbert Weinbach hatte dazu eine Dokumentation über eine Kreuzfahrt in der Karibik hergestellt. Er war mit einer kleinen Gruppe, darunter auch einigen Lorschern, durch die kleinen Antillen getourt und stellte Besuche vor auf Inseln wie Puerto Rico, Tortola (Taubeninsel), Barbados, Grenada, Curacao und Aruba.

Die nächste Aktion der Arbeiterwohlfahrt Lorsch ist eine Tagesfahrt am 16. Mai. Da geht es mit dem Bus in die Brüder-Grimm-Stadt Steinau an der Straße. Vorgesehen ist am Vormittag eine märchenhafte Stadtführung und danach ein Mittagessen in der Gaststätte „Grüner Baum“.

Am Nachmittag folgt der Besuch des Puppentheaters „Die Holzköppe“. Mitglieder und Freunde der Arbeiterwohlfahrt sind dazu eingeladen. Anmeldung und nähere Informationen gibt es dazu bei Marlene Zarges unter der Rufnummer 06251/54318 oder bei Günter Kriz unter 06251/53130. ml