Ausflug ins Aquadrom

Lorsch.Ein Ausflug der DLRG Lorsch steht am Samstag, 30. März, an. Es gehe „in das Aquadrom in Hockenheim, wo wir gemeinsam mit euch einen Tag im Nassen verbringen möchten“, schreibt das Trainingsteam des Vereins. Es lädt alle Trainingsteilnehmer, Eltern und Freunde der DLRG Lorsch ein, gemeinsam einen abwechslungsreichen Tag in Hockenheim zu erleben.

Treffpunkt ist am 30. März um 9.45 Uhr am Parkplatz des Waldschwimmbads in Lorsch. Die geplante Rückkehr ist abends gegen 17:30 Uhr. Den Eintritt für DLRG Mitglieder wird übernommen. Nichtmitglieder müssen den regulären Eintrittspreis bezahlen. Das Geld wird am Treffpunkt eingesammelt.

Die Anfahrt zum Aquadrom soll in Fahrgemeinschaften erfolgen. Sie werden auf dem Parkplatz gebildet. Eltern, die sich für eine Fahrt nach Hockenheim bereiterklären, sollten genügend Verpflegung für „Zwischendurch“ dabeihaben. Es wird gebeten, eine Anmeldung bis zum 27. März im Theorieunterricht im DLRG-Raum im Schwimmbad abzugeben oder per Mail an lucasanna@lorsch.dlrg.de zu senden.

Sofern Eltern mit Kindern fahren wollen, bittet die DLRG darum, eine Rückmeldung mit der Anzahl der Personen zu geben und ob im Auto noch freie Plätze zur Verfügung stehen. ml

Info: Nähere Infos über das Aquadrom gibt es auf der Website unter https://www.aquadrom.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.03.2019