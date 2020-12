Lorsch.Ein in der Helene-Weber-Straße in Lorsch geparkter grauer Kia Sorento im Wert von rund 35 000 Euro geriet in der Nacht zum Dienstag in das Visier von Kriminellen. Sie stahlen das Auto.

An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen HP-ED 2705 angebracht, informierte gestern die Polizei. Die Täter entwendeten das vor dem Wohnhaus abgestellte Auto auf bislang nicht bekannte

...