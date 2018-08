Anzeige

Lorsch.Ein schwarzer Volvo XC 90 wurde auf dem Parkplatz an der Wattenheimer Brücke mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Das teilte die Polizei gestern mit. Die Sachbeschädigung ereignete sich bereits am Samstagnachmittag, wurde aber erst in dieser Woche angezeigt.

Als sie mit ihrem Hund in dem Areal zum Gassi-Spaziergang unterwegs war, hatte eine Frau das Auto zwischen 17.30 Uhr und 18.15 Uhr an der Wattenheimer Brücke geparkt. Bei der Rückkehr stellte sie den frischen Lackschaden an der linken Fahrzeugseite fest.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Zu erreichen sind die Beamten in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060. pol