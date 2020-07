Lorsch.Am Wochenende wurden in drei Bergsträßer Kommunen Autos aufgebrochen, um Wertgegenstände zu stehlen – auch in Lorsch. Der Gesamtschaden wird laut Polizei auf über 5000 Euro geschätzt.

In Bürstadt wurde eine Geldbörse geklaut, die in der Mittelkonsole eines 5er BMW in der Bensheimer Straße abgelegt war. Aufbruchsspuren gab es nicht, die funkgesteuerte Schließanlage offenbar technisch

...