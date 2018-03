Anzeige

Auch die Altersspanne der Bewerber ist durchaus bemerkenswert. Die jüngste Kandidatin für den Titel ist erst elf Jahre alt, der älteste aktive Sportler, der 2017 herausragende Erfolge erringen konnte, hat die 50 bereits überschritten.

In den kommenden Wochen werden alle Titel-Anwärter, die ins Rennen gehen, im Bergsträßer Anzeiger vorgestellt. An der Abstimmung, die in den nächsten Tagen beginnt und bis zum 4. April läuft, kann sich jeder BA-Leser beteiligen – entweder online oder mit dem Ausfüllen eines in der Tageszeitung abgedruckten Coupons, auf dem die Namen der Kandidaten angekreuzt werden können. Jeder Teilnehmer hat insgesamt drei Stimmen, die er für seine Lieblings-Sportler und das Wunsch-Team des Jahres vergeben kann.

Mitmachen und Preise gewinnen

Das Mitmachen lohnt sich. Denn unter allen Teilnehmern werden eine Saisonkarte für das Lorscher Waldschwimmbad sowie zwei Einkaufsgutscheine eines Lorscher Sportfachgeschäfts im Wert von je 100 Euro verlost. Zudem gibt es Tickets für Sportveranstaltungen zu gewinnen. Übergeben werden die Gewinne ebenfalls im Rahmen der Sportlerehrung in der Nibelungenhalle. Bei der Veranstaltung am Wingertsberg werden aber nicht nur Urkunden, Klostertaler und Präsente überreicht. Der Termin bietet eine Übersicht über die Vielzahl von Disziplinen, die in Lorsch angeboten beziehungsweise von sportlichen Lorschern auf einem hohen Niveau betrieben werden.

Die Zuschauer können sich außerdem auf ein unterhaltsames Rahmenprogramm freuen. Auf der Bühne werden Aktive von Vronis Tanzstudio für Stimmung sorgen. Auch die Juniortanzsportgarde der Lorscher Bürger-Funken und Mitglieder des Tanzsportclubs Rot-Weiß Lorsch werden für Stimmung sorgen.

Zusätzlich lockt eine große Tombola mit attraktiven Gewinnen, bestückt unter anderem mit Preisen, die von Lorscher Einzelhändlern gespendet werden. Moderiert wird der Nachmittag von Olaf Jünge und Ulrike Helmling. sch

