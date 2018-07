Backen wie im Mittelalter

Anzeige

Ofen darf nicht zu heiß sein

Wenn die Glut heiß ist, wird sie mit einem Schieber nach hinten geschoben. Der Platz davor wird mit einem nassen Lappen gereinigt. Darauf wird Mehl gestreut. Wo es verbrennt, ist es auch zu heiß für die Teigbollen. Sie wurden vorsichtig auf dem restlichen Platz deponiert. Sowohl Elke Meister als auch Florian Saum halfen den Kindern bei alle diesen Schritten.

Zusammen mit Elke Meisterfischten die Ferienspielteilnehmer aus einem Wasserfass am Weingarten eine halbrunde Ofentür. Die müsse so nass sein, erklärte sie, damit sie nicht in Brand gerät.

Während die Brötchen gebacken wurden, durften die Kinder abwechselnd in einem kleinen Fass aus Rahm Butter stampfen. „Ich will auch mal ran“, mahnte ein Mädchen. Elke Meister erklärte, dass sich durch das Stampfen Fettteilchen verklebten. So entsteht Butter. Die verbleibende Flüssigkeit sei Buttermilch und könne getrunken werden.

„Es riecht schon nach Brötchen“, meinte ein Junge, als die fertigen Teiglinge aus dem Ofen geholt wurden. Sie wurden aufgeschnitten und mit Butter, Meersalz und Kräutern bestrichen. Das Salz war von den Kindern ganz zu Beginn gemörsert worden. Im Kräutergarten hatten sie Schnittlauch und Petersilie gepflückt und kleingeschnitten. „Wir haben auch Kräuter im Garten“, kommentierte ein Mädchen den Vorgang.

Funken geschlagen

Ganz am Ende staunten die Kinder nicht schlecht, als Florian Saum mittels eines Eisenrings und eines Feuersteins Funken schlug und diese in einem Gemisch aus Rohrkolben- und Distelsamen auffing. Durch dezentes Pusten gelang es ihm nach mehrmaligen Versuchen, den Zunder zum Glimmen zu bringen. Als er dann noch Hobelspäne hinzufügte, ließ er den Zunder in einen offenen Feuerring fallen, wo sich gleich Flammen bildeten. Das wurde von den Kindern mit Beifall bedacht. Hinterher durften sie selbst versuchen, Funken zu schlagen. ml

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.07.2018