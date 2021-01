Bahnchef erhält Post von der Bergstraße

Lorsch/Einhausen.Direkt an den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn AG für Hessen, Dr. Klaus Vornhusen, hat jetzt Reimund Strauch, Sprecher von „Mensch vor Verkehr“ (MvV), geschrieben. Es geht um die Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim und das am 4. Februar anstehende nächste Beteiligungsforum dazu. In dieser Runde steht laut MvV als wichtiger Punkt die Vorbereitung für die „Parlamentarische Befassung“ in Berlin an. Um die Anliegen aus dem Kreis Bergstraße bei dieser Bundestagsbefassung angemessen einbringen zu können, fordert MvV von Vornhusen, auch die Formierung eines Projektbeirats auf die Tagesordnung des nächsten Beteiligungsforums zu setzen.

Einen vergleichbaren Antrag hat noch niemand in der stets über 100 Teilnehmer umfassenden und von einem Vertreter der Bahn moderierten Runde gestellt, sagt Strauch auf Nachfrage zu der Premiere. In seinem Schreiben an den Konzernbevollmächtigten, das in Kopie per E-Mail unter anderem auch an die drei Bergsträßer Bundestagsabgeordneten Christine Lambrecht (SPD), Michael Meister (CDU) und Till Mansmann (FDP) verschickt wurde, erklärt der MvV-Vorsitzende, wieso die Forderung zentral und das Thema elementar wichtig ist.

Ein Projektbeirat diene der Ausarbeitung der Vorzugsvariante. Das Gremium werde nicht, wie von der Bahn formuliert, zur „Erarbeitung der übergesetzlichen Forderung der Region zur Vorzugsvariante für die Parlamentarische Befassung“ verstanden, erklärt MvV. Es gehe vielmehr darum, „auf Augenhöhe“ die „bestmögliche Führung und Ausgestaltung gemeinsam zu erreichen“, betont Strauch. Vorrangiges Ziel müsse der Schutz von Mensch und Natur in angemessener Form sein. Erst danach könnten „die über unsere Einigung hinausgehenden Forderungen und Wünsche für eine Parlamentarische Befassung aufgearbeitet werden“.

Bundespolitiker als Unterstützer

Dass MvV bei der Forderung nach Einrichtung eines Projektbeirats nicht allein ist, daran erinnert Strauch. Im Schreiben an Vornhusen verweist er unter anderem auf die Unterstützung von „führenden Bundespolitikern“ sowie Staatssekretär Enak Ferlemann dazu. Nicht zuletzt Bundesjustizministerin Christine Lambrecht habe mitgeteilt, dass ein Projektbeirat im Rahmen der Beteiligung von der Bahn zugesagt worden sei. Auch Bundestagsabgeordneter und Parlamentarischer Staatssekretär Michael Meister hatte von der Zusage der Bahn berichtet, sagt Strauch.

Kilometer für Kilometer behandeln

„Wir versuchen, mit der Bahn einen Konsens zu erreichen“, so Strauch. Bislang sei das leider nicht gelungen. Zuletzt hatten „Mensch vor Verkehr“ und die Kommunen Lorsch und Einhausen eine niederschmetternde Niederlage erlitten im Kampf um die Streckenführung und ihre Ausgestaltung. Denn die Bahn folgt mit ihrer Vorzugsvariante nicht dem in der Bergsträßer Region geforderten „Konsens“. Trotz jahrelanger Bemühungen sei der Kompromiss bislang nicht möglich geworden, bedauert Strauch. „So kommen wir nicht weiter“, sagt der MvV-Vorsitzende. Die Bürgerbeteiligung drohe zu einer Farce zu geraten, hatte „Mensch vor Verkehr“ bereits vor Wochen erklärt.

Es sei notwendig, dass sich Mitglieder eines Bergsträßer Projektbeirats mit Vertretern der Bahn an einen Tisch setzen. „Kilometer für Kilometer“ wolle man dann die Strecke durch die Region gemeinsam behandeln und die Schutzziele benennen. Im Projektbeirat müssten unter anderem Vertreter von MvV, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, dem Naturschutzbund Nabu und dem BUND mitarbeiten dürfen.

Ist die Trassenvariante erst einmal in der Parlamentarischen Befassung in Berlin angekommen, habe man „keine Chance mehr“, mit den Bergsträßer Argumenten zu überzeugen, fürchtet Jürgen Reiter. Dann gehe es nur noch um Zahlen und die reinen Kosten.

Gemeinsam ginge es schneller

„Wir wollen ja endlich diese Bahnlinie haben“, unterstreicht der stellvertretende MvV-Vorsitzende aus Lorsch, dass die Mitglieder des als Umweltverband anerkannten Bergsträßer Vereins keine Verhinderer des Bauprojekts sind. Es müsste daher auch im Sinne der Bahn sein, die beste Lösung mit der Region vor der Beratung in Berlin zu erarbeiten und so gemeinsam zügig zum Ziel zu kommen. Werde aber eine Variante „durchgepeitscht“, werde das Projekt Probleme von allen Initiativen bekommen.

Im Rahmen der Befassung haben die Abgeordneten im Bundestag eine zusätzliche Möglichkeit zur Mitsprache. Über das gesetzliche Mindestmaß hinaus gebe es fast immer noch Möglichkeiten, die sich als besser erweisen, als nur die gesetzliche Norm, weiß der MvV-Vorstand. Wünsche mit den Verbesserungen von der Bergstraße aber müssten durch einen Projektbeirat bei der Bahn dokumentiert werden.

Mit der Vorzugstrasse der Bahn, die vor wenigen Wochen vorgestellt wurde, ist man im Kreis Bergstraße bekanntlich nicht einverstanden. Die präsentierten Neubaupläne entsprechen nicht dem in der Region geforderten „Konsens“. Der Schutz von Lorsch, Einhausen und Langwaden sowie des Waldes wird nicht wie gefordert berücksichtigt. Der lange Tunnel in bergmännischer Bauweise von Langwaden bis südlich von Lorsch kommt bei der Bahn nicht vor.

Nach derzeitigem Sachstand soll das Bahnprojekt bis zum Ende dieses Jahres zur Parlamentarischen Befassung eingereicht werden. In dieser Legislaturperiode werde es wohl nicht mehr aufgerufen, vermutet MvV.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.01.2021