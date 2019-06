Balladen auf dem Klosterhügel

Lorsch.Balladen, so weiß Wikipedia, sind Gedichte, in denen ein handlungsreiches, oft tragisch endendes Geschehen aus Geschichte, Sage oder Mythologie erzählt wird. Balladen sind in der Regel vor allem auch auffallend lange Gedichte. Das alles wissen die Initiatoren des Leseschwarms. Und so lautet die Einladung zur nächsten Lyriklesung unter freiem Himmel am Mittwoch, 26. Juni: „Wer reitet so spät

...