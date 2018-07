Anzeige

Eine langjährige musikalische Partnerschaft verbindet Schumann mit der 1982 in Riga geborenen Geigerin Jeanette Pitkevica, die seit 2015 als Assistentin ihres ehemaligen Violinlehrers Marco Rizzi an der Mannheimer Musikhochschule wirkt.

Herausragende Qualität

Solistisch stellte sich Pitkevica in Lorsch mit vier überaus klangschön und gesanglich dargebotenen Sätzen aus Bachs E-Dur-Partita BWV 1006 vor. Dass sie auf das besonders bekannte „Preludio“ und die beiden ebenso eingängigen Menuette verzichtete, mochte man angesichts der herausragenden Qualität ihres Spieles erst recht bedauern.

Schade war auch, dass die sehr aparte Kombination von Violine und Orgel lediglich zu Beginn in Vivaldis stilvoll adaptiertem „La Primavera“-Concerto E-Dur opus 8/1 aus dem Jahreszeiten-Zyklus und am Ende in Händels populärer später D-Dur-Sonate HWV 371 zum Einsatz kam. Pitkevica und Schumann erwiesen sich gerade in diesem letzten großen Kammermusikwerk des Hallensers als perfekt aufeinander abgestimmte, melodisch höchst einfühlsam agierende Partner. Mozarts eher selten erklingendes E-Dur-Adagio KV 261 (mit Klavierbegleitung) war nach herzlichem Schlussbeifall die exquisite Zugabe.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.07.2018