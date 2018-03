Anzeige

Lorsch.Beim Lorscher Roten Kreuz wird sich in diesem Jahr alles vor allem um ein Thema drehen: die Verlagerung der Unterkunft in die Dieterswiese. Die sieht DRK-Vorsitzender Klaus Jäger (Bild oben) auf gutem Weg. Das Geld für die neue Unterkunft steht bereit, der Architekt will demnächst die Planung vorlegen, teilte Christian Schönung mit. Er, das sagte der Bürgermeister beim Helferessen des Lorscher DRK, hätte gerne mehr Geld für den Umzug in die Hand nehmen können.

Schönung hofft, dass noch in diesem Jahr mit dem Bau begonnen werden kann. „Ich sehne den Tag herbei, wenn die Autos von der einen Garage in die andere umgeparkt werden können. Der Tag ist vielleicht näher, als wir denken“, so der Bürgermeister. DRK-Vorsitzendem Jäger überreichte er einen Briefumschlag mit der Zusage für finanzielle Unterstützung. Jäger selbst beschrieb die Zusammenarbeit mit der Stadt als ausgezeichnet. Ohne deren Unterstützung könne das Lorscher DRK seine Aufgaben nicht in dem Maße erfüllen.

Seit mittlerweile sieben Jahren veranstaltet das Lorscher Rote Kreuz schon sein Helferfest. Vorsitzender Klaus Jäger bedankte sich stellvertretend für das gesamte DRK bei allen aktiven Mitgliedern und Helfern sowie bei den Menschen und Institutionen, die das Rote Kreuz im vergangenen Jahr unterstützt hatten. Jäger erinnerte an die vielfältigen Tätigkeiten beim Dienst als Helfer vor Ort, bei der Unterstützung im Rettungswesen, den Krankentransporten oder Sanitätsdiensten bei vielen Veranstaltungen. Er stellte dabei auch fest, dass bei manchen Veranstaltungen – etwa beim Lorscher Fastnachtszug – die Anforderungen immer größer werden. Fort- und Weiterbildung wurden im vergangenen Jahr dennoch nicht vernachlässigt. Gleiches gilt für die Pflege der Kameradschaft.