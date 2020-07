Bauen, putzen oder reparieren

Beim Freiwilligentag 2018 wurde im Vogelpark Birkengarten der Teich gereinigt. © Lotz

Lorsch.Zum siebten Mal lädt die Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) am 19. September dazu ein, sich am Freiwilligentag der MRN zu beteiligen. Wer schon länger ein Wunsch-Projekt vor sich herschiebt, kann dies als Projekt-Anbieter tun und andere Menschen dazu einladen, dabei zu helfen. Und wer einfach Lust hat, sich für die Gemeinschaft einzubringen, kann sich an irgendeinem der in der Metropolregion

...