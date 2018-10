Bausteine für die Klinik selbst hergestellt

Lorsch.Zufällig begegnete Hannelore Glab im Urlaub im Senegal Werner Oertel, der beruflich Baumaschinen in Afrika repariert. Im Gespräch berichtete er von seinem Engagement zum Bau eines Kinderkrankenhauses in Bilbassi, einem kleinen Ort an der Grenze zu Mauretanien. Glab wurde zu einer Besichtigung der Klinik eingeladen und war begeistert.

Fast ein Jahr später gelang es der Lorscherin nun,

...