BdV wählt neuen Vorsitzenden

Lorsch.Aus Altersgründen ist die Mitgliederzahl beim Bund der Vertriebenen in Lorsch stark zurückgegangen. Auch der Vorsitzende Josef Wanke ist nicht mehr der Jüngste. Aus diesem Grund will er bei der Jahreshauptversammlung nicht erneut für dieses Amt kandidieren. Er hat aber bereits einen Interessenten gefunden, der sich in dieses Amt wählen lassen will.

Die Mitglieder sind gemeinsam mit Angehörigen für den 10. Februar um 14.30 Uhr zur Jahreshauptversammlung in die Gaststätte Back- und Brauhaus (Obergeschoss) eingeladen. Neben den üblichen Berichten steht auch die Neuwahl eines oder einer Vorsitzenden auf der Tagesordnung. Josef Wanke hofft auf eine rege Teilnahme an der Versammlung. ml

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.02.2019