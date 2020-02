Bei den N3-Sitzungen feierten die Frauen Premiere im Elferrat

Lorsch.Mit den beiden Sitzungen der Närrischen Drei (N3) am Freitag und Samstag in der Nibelungenhalle hat die Fastnachtszeit in Lorsch Fahrt aufgenommen. Unter dem Motto „Egal was kommt – egal was ist, der Lorscher Narr bleibt Optimist” zündeten die Aktiven mit Büttenreden, Tänzen und viel Musik ein Feuerwerk der guten Laune. Zudem schnitten die N3 alte Zöpfe ab. Dem Elferrat gehörten erstmals auch Frauen an. Mit Narrenkappe und Fliege begleiteten sie das bunte Treiben auf der Bühne. „Das war schon länger geplant. Es ist an der Zeit, eine Männerdomäne aufzulösen“, hatte N3-Vorsitzender Daniel Helwig im Vorfeld erklärt. Ein ausführlicher Bericht folgt. hg/kel/Bild: Glaser

