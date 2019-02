Bei der WM in drei Disziplinen am Kicker

Lorsch.Was macht eigentlich Thomas Haas, der Weltmeister im Tischfußball? Der junge Lorscher, von der Sportkommission der Stadt für die jetzt startende Wahl zum „Sportler des Jahres“ nominiert, kickert noch immer für sein Leben gern – und das höchst erfolgreich. Er hat, seit er vor zwei Jahren in Hamburg seinen großen Sieg feiern konnte, weitere internationale Erfolge geholt und eine Fülle von Erfahrungen dazugewonnen – während eines einjährigen Aufenthalts in Berlin etwa und in der neuen Doppel-Rolle als Spieler und Coach der europäischen Auswahl. Nun hat Haas neue Ziele im Blick.

Fast täglich trainiert der Leistungssportler derzeit mehrere Stunden für das schnelle Spiel mit den kleinen Puppen, wie Tischfußballer ihre Figuren nennen. Denn Haas will in wenigen Monaten seinen WM-Titel verteidigen. Einfach wird das nicht. Im spanischen Murcia werden Anfang Juli jede Menge Tischfußballer darum kämpfen, dem 22-Jährigen die Trophäe abzujagen.

Das WM-Jahr wird für Thomas Haas sogar ein besonders herausforderndes und spannendes werden. Denn der Lorscher tritt in Spanien nicht allein im Herren-Einzel an. Insgesamt in drei Disziplinen will er sein Können zeigen. In Murcia ist er auch im Doppel aufgestellt und er wird in der Nationalmannschaft spielen. „Vor allem ein Team-Erfolg wäre großartig“, sagt Haas. Gold hat die deutsche Mannschaft schließlich noch nie geholt. Gegen die Konkurrenz zu bestehen – mehr als 30 gegnerische Teams sind gemeldet – sei aber auch diesmal „superschwierig“, weiß der Weltmeister. Langjährig erfolgreiche Nationen sind dabei. Zu den Favoriten zählen die starken US-amerikanischen Sportler. Mit bis zu 50 km/h schießen sie die Bälle.

Die Zahl der Teams nimmt zu, das Interesse an Tischfußball wächst weltweit. „Die Sportart wird populärer. In Asien und Afrika wird eine Super-Aufbauarbeit geleistet“, erläutert Haas. Der Lorscher selbst trägt seinen Teil dazu bei, die Begeisterung für Tischfußball zu vergrößern. Ein Jahr lang hat er in Berlin jungen Leuten das Kickern beigebracht. Zwischen zehn und 18 Jahren waren seine Schüler, die er während seines Bundesfreiwilligendienstes betreute. Daneben hat Haas für einen Berliner Verein im Liga-Betrieb gespielt.

Die Hauptstadt hat er als „die bunteste Stadt Deutschlands“ erlebt. „In Berlin gibt‘s alles. Berlin ist großartig“, erzählt er. Wenn man auf die Schnelle ein Dach über dem Kopf braucht und nicht viel dafür ausgeben kann, ist es aber nicht so lustig. „Der Wohnungsmarkt ist schwierig“, räumt Haas ein. Er hat sowohl in Wohngemeinschaften als auch in Zwischenmiete auf Zeit gelebt.

In der Großstadt hat er neben vielen schönen Begegnungen auch ein „beängstigendes“ Erlebnis gehabt, als er auf einer Straße unvermittelt in die Nähe von Demonstranten mit Gewaltbereitschaft geriet. „Da möchte man nur schnell wieder weg“, sagt Haas, der im Rahmen von Turnieren schon viel in der Welt herumgekommen ist. In China und Amerika war er – und voriges Jahr sogar zu einem mehrtägigen Aufenthalt in einem Lager der Bundeswehr im afrikanischen Mali.

Die unendlich vielen Möglichkeiten in Berlin, der Stadt, die nie schläft, machten Haas klar, dass „man sich Grenzen stecken und eine Auswahl treffen muss“, wenn man seine Ziele nicht aus den Augen verlieren will. Zurück in der Heimat und im Elternhaus genießt der ambitionierte Sportler nicht zuletzt „Übersichtlichkeit“ und kurze Wege. Der Lorscher startet zwar für Rot-Weiß Darmstadt – aber die Entfernung dahin empfindet er als Klacks. „In Berlin ist man in einer Stunde noch nicht raus aus der Stadt.“

Dass Tischfußball wirklich Sport ist, muss er Skeptikern immer noch erklären. Spiele dauern bis zu einer Stunde, erfordern von Spitzenteilnehmern große Ausdauer und höchste Konzentration, erläutert er. „Man ist dann einfach platt“, berichtet er von langen Wettkämpfen vor hunderten von Zuschauern.

Chef und Praktikant begeistert

Langfristig will der Lorscher sein Hobby gerne zum Beruf machen. Gefragt sind die Auftritte des Weltmeisters inzwischen bei Messen und großen Firmenevents. „Es gibt keinen Menschen, der noch nie an einem Kicker stand“, freut sich Haas. Sein Sport habe, wenn er gut vermittelt wird, große verbindende Kraft, fördert den Teamgeist. „Chef und Praktikant sind am Kicker sofort auf gleicher Ebene“, erzählt er. Die kommunikativen Stärken des Tischfußballers hat auch schon die Stiftung Welterbe Kloster Lorsch erkannt und Haas 2017 zu ihrem ersten Stiftungsbotschafter ernannt.

Tischfußball werde seine „große Leidenschaft“ bleiben, ist Haas sicher. Er denkt daran, begleitend Eventmanagement zu studieren. Jetzt hat er aber erst einmal ein Turnier in Frankreich, im März steht ein Wettkampf in London an.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.02.2019