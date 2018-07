Anzeige

Lorsch.„Vor dem Vergnügen kommt die Arbeit“ könnte das Motto der Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr von Lorsch gewesen sein, als jüngst zwölf Mitglieder sich auf ihr Stahlross geschwungen hatten, um zur Schäferei Volk im Süden der Stadt zu radeln. Mit dabei waren fünf Frauen und sieben Herren. „So viele wie noch nie“, sagt Sprecher Georg Heger. Auch, wenn einige Radler mit E-Bikes fuhren, Arbeit war es dennoch. Peter Gutschalk und Klaus Rickers hatten nämlich eine Tour ausgesucht, die zunächst vorbeiführte an der Königshalle Richtung Heppenheim, wo an der Anlage des ZAKB ein erster Stopp eingelegt wurde. Dort wurde die neue Lkw-Einfahrt besichtigt. Weiter ging es dann zu der umstrittenen neuen Aussichtsplattform an der gesperrten Postbrücke. Von einer guten Sicht auf das weitflächige Wiesengelände des Naturschutzgebiets könne keine Rede sein, sagte Klaus Rickers. Wäre die Plattform ein Meter höher gebaut worden, gäbe es seiner Ansicht nach keine Diskussion über die Frage der Aussicht. „Das Panorama des Odenwaldes konnten wir aber gut erkennen“, merkte er ironisch an.

Als die Radler dann weiter südlich den Punkt erreichten, wo der „Schwarze Graben“ in die neue Weschnitz mündet, konnten sie sowohl das Bruchhäusel als auch das Gehöft von Landwirt Peter Helmling erkennen. Zwei Störche hatte Georg Heger auch beim Fressen auf der Wiese beobachtet. Auf dem ausgeschilderten Radweg erreichten alle wohlbehalten das Ziel, die Schäferei Volk im Süden von Lorsch. Dort hatten sich bereits zahlreiche ältere Mitglieder eingefunden (insgesamt waren es 28 Personen), für die die Radtour zu schwierig gewesen wäre. Auch Jean Vonderheid, mit 88 Jahren der älteste Teilnehmer, hatte den Weg nicht gescheut.

Schäfer Andreas Volk, selbst Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, und seine Lebensgefährtin Simone verköstigten die Besucher mit Lamm-Gyros. Das wurde in einer Pfanne gegrillt, zum Teil mit Unterstützung der Organisatoren. Dazu wurden Weißkrautsalat und Zaziki serviert. Georg Heger und Andreas Volk hatten die älteren Feuerwehrangehörigen begrüßt und ihnen guten Appetit gewünscht. ml