Bei Welschbrot mit Sekt anstoßen

Lorsch.Andernorts haben städtische Neujahrsempfänge eine lange Tradition, in Lorsch wurde das Treffen zum Jahresauftakt erst 2018 eingeführt. Die Premiere mit rund 250 Teilnehmern kam gut an. Nun sind Interessierte zum zweiten Lorscher Neujahrsempfang eingeladen.

Im Vorjahr wurde sonntags gefeiert, diesmal ist das Treffen auf einen Samstag gelegt worden. Der Empfang am 19. Januar beginnt um 17.30 Uhr. Besucher sind in der Nibelungenhalle willkommen.

Bürgermeister Christian Schönung und Stadtverordnetenvorsteherin Christiane Ludwig-Paul werden die Lorscher begrüßen. Der Liederkranz wird für die muskalische Umrahmung sorgen.

Serviert werden Sekt und Welschbrot. Im Rahmen des Neujahrsempfangs sollen auch verdiente Lorscher für besonderes ehrenamtliches Engagement vorgestellt, gewürdigt und ausgezeichnet werden.

Der offizielle Teil des Neujahrsempfangs soll dennoch vergleichsweise zügig über die Bühne gehen. Mancher Lorscher will anschließend noch in Einhausen den Start ins neue Jahr mitfeiern. Der Empfang in der Weschnitzgemeinde beginnt am Samstag um 19.30 Uhr. sch

