Beim Leseschwarm dreht sich alles um Wolken

© Dietmar Funck

Lorsch.Kaum ist das Bienen- und Dichterfest vorbei, fliegt der Leseschwarm erstmals in diesem Jahr. Am Mittwoch, 16. Mai, um 19 Uhr dreht sich auf dem Gelände des Weltkulturerbes alles um Wolken. Die siebte Ausgabe der Lyriklesung widmet sich an vier Abenden zwischen Mai und August großen Naturphänomenen: „Gedichte mit Wolken“, „Gedichte mit Bäumen“, „Gedichte mit Sternen“ und „Gedichte mit Steinen“.

...

Sie sehen 24% der insgesamt 1686 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 14.05.2018