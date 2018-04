Bestattungen werden teurer

Im Vergleich mit Nachbarkommunen sind die Friedhofsgebühren in Lorsch niedrig – doch jetzt sollen sie steigen. © Funck

Lorsch.Der Tod kostet nicht nur das Leben. An diese Weisheit erinnerten Mitglieder des Finanzausschusses, als sie in ihrer Sitzung am Donnerstag über die Bestattungsgebühren zu beraten hatten. Portemonnaie beziehungsweise Konto der Angehörigen werden künftig in einem Trauerfall höher belastet werden. Denn in Lorsch sollen die Gebühren angehoben werden.

Muslimische Bestattungen

Zudem

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4298 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 19.04.2018