Anzeige

In Berlin wurde auf das karolingische Modelldorf Freilichtlabor Lauresham mit seinen Nutztieren, begehbaren Handwerker- und Wohnhäusern und regelmäßigen Themenveranstaltungen aufmerksam gemacht. Auch über das Schaudepot Zehntscheune mit bedeutenden Ausgrabungen des Klosters, den Kräutergarten zum Lorscher Arzneibuch – ein Weltdokumentenerbe – und regelmäßige Sonderausstellungen, die im Welterbe gezeigt werden, wurde unterrichtet. Gerade die Kombination aus Kulturgenuss und außergewöhnlichen gastronomischen Angeboten werde immer stärker nachgefragt, so Dewald. Die Lorscher werben noch bis Sonntag (11.) in der Halle 16, Culture Lounge genannt, für die Klosterstadt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 10.03.2018