Besucher-Zählung lief nicht ohne Probleme an

Lorsch.Wie groß ist das Publikumsinteresse an der Welterbestätte Kloster Lorsch? Dass dies alles andere als leicht exakt zu bemessen ist, das haben die Diskussionen in der Vergangenheit bereits mehrfach deutlich gemacht. Zum Beispiel wurde die Zahl der Besucher zunächst mit der von Besuchen gleichgesetzt. Das verursachte Irreführung und es kam zu unsicheren Schlussfolgerungen, etwa in der Debatte um

...