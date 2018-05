Bewerbung bis 28. Mai möglich

Lorsch.Unbebaute Grundstücke sind ein begehrtes Gut in Lorsch. Davon gibt es nicht viele, aber gerade werden wieder vier Bauplätze in der Lagerhausstraße angeboten. Bei einem Quadratmeterpreis von 340 Euro haben die Grundstücke am nördlichen Stadtstrand eine Größe zwischen 420 und 460 Quadratmetern. Wer Interesse hat, muss sich bis Montag, 28. Mai, an einem Bewerbungsverfahren beteiligen.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.05.2018