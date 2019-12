Bewerbung für die Sportlerwahl startet

Lorsch.Auch im Jahr 2020 steht in Lorsch wieder die Sportlerehrung an: Am 28. März sollen Sportlerinnen und Sportler in der Nibelungenhalle für herausragende Leistungen, die sie 2019 erbracht haben, ausgezeichnet werden. Vorgeschlagen werden können sowohl Einzelpersonen als auch Mannschaften.

Voraussetzung für eine Ehrung ist, dass die ausschlaggebenden sportlichen Leistungen bei Wettkämpfen

...