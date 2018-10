„Big Mac“ für die Großmutter und Märchen als Rap

Lorsch.Rund 50 Messdiener zählt die katholische Pfarrgemeinde St. Nazarius. Aus ehemaligen Gruppenkindern sind dabei immer wieder Jugendliche hervorgegangen, die als Gruppenleiter die Jüngeren betreuen. In den vergangenen Wochen wurde in den Gruppenstunden fleißig für die große Märchenshow gebastelt und geübt. Am Auftrittstag begrüßte jetzt Sebastian Wunsch die Gäste, unter denen auch Pfarrer

...