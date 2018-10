Bilder von Cluny, Taizé und Beaune

Lorsch.In Burgund dreht sich vieles um den Wein, aber auch die Spuren der Römer sind noch zu finden. In Lorsch gibt es einen Bildervortrag über die interessante Region.

Alte Städte, Klöster, Kirchen, Burgen und interessante Landschaften prägen sie. In Autun etwa findet man das Augustodonum und alte Stadtmauern. In Beaune, der Hauptstadt des Burgunderweins, gibt es ein Armenspital aus dem 15. Jahrhundert. Cluny besaß einst die größte Kirche der Christenheit. Taizé ist der Treffpunkt der Jugend verschiedener Konfessionen.

Auch die Hauptstadt Dijon mit schönen Bauwerken und kulinarischen Spezialitäten kommt im Bildervortrag des Referenten, Dieter Maupai, nicht zu kurz.

Die Präsentation findet am 23. November (Freitag) von 18 bis 19.30 Uhr im Haus Löffelholz in der Römerstraße 16 statt. Interessenten melden sich an bei der Kreisvolkshochschule unter 06251/17296-0 oder online unter www.kvhs-bergstrasse.de. red

