Bischof Kohlgraf firmte 35 junge Katholiken in Lorsch

Lorsch.Gemeinsam mit dem Lorscher Pfarrer Michael Bartmann und ihren Familien feierten 35 junge Katholiken am Wochenende ihre Firmung. Gespendet wurde ihnen das Sakrament, das für die Festigung im Glauben steht, in der Kirche St. Nazarius vom Mainzer Bischof Peter Kohlgraf (r.) in einem feierlichen Gottesdienst.

Kohlgraf blickte in seiner Predigt kurz zurück auf seine Zeit als Ministrant und

...