Bislang nur Appelle aus dem Rathaus

Die Mitarbeiter des Rathauses sollen jetzt außerhalb ihrer Büros eine Mund- und Nasenschutzmaske tragen. © Keller

Einhausen.Die steigenden Corona-Zahlen veranlassen den Einhäuser Gemeindevorstand bislang nicht, auf örtlicher Ebene weitreichendere Restriktionen einzuführen. Bürgerhaus und Sportstätten sollen nach Angaben von Bürgermeister Helmut Glanzner geöffnet bleiben. „Wir appellieren natürlich an die Bevölkerung, sich an die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten“, sagte der Verwaltungschef am gestrigen

...