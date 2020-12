Bitte um ein baldiges Ende der Pandemie beim Gedenkgottesdienst in St. Nazarius

Lorsch.Gleich drei Gedenktage erwähnte Pfarrer Michael Bartmann bei einem besonderen Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche Sankt Nazarius. Zum einen war es der „Herz-Jesu-Freitag“, ein liturgisches Fest zum Gedenken an Jesus am Kreuz, dessen Herz mit einer Lanze geöffnet wurde und blutete. Der Gedenktag wird an jedem ersten Freitag eines Monats gefeiert. Er ist Jahrhunderte alt und wurde im

...