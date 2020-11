Blaue Illuminationen und originell geschmückte Bäume in Lorsch

Am ersten Adventswochenende lädt Lorsch eigentlich immer zu seinem „Blauen Weihnachtswunder“ ein. Wegen Corona musste bekanntlich aber nicht nur der besondere Weihnachtsmarkt abgesagt werden. Auch alle anschließend geplanten Ersatzveranstaltungen - immerhin drei alternative Konzepte gab es - mussten trotzdem wieder gestrichen werden. Dennoch ist das Zentrum weder dunkel noch verwaist. Am Wochenende zog es viele Leute in die Innenstadt - und sie waren angetan, von dem, was sie dort sahen. Ob Wichtelwald, Weihnachtshimmel, Fensterwunder-Aktion, Weihnachtsbaum-Allee oder die blau illuminierten Gebäude wie Königshalle und Kirche: Der kleine vorweihnachtliche Innenstadtzauber unter dem Motto „Zusammen und gesund bleiben“ und unter Beachtung der strikten Corona-Regeln gelang. Die Aktion läuft noch bis mindestens Heiligabend.

