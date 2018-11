Blauer Weihnachtsmarkt öffnet heute seine Pforten

Lorsch.Der prächtige Tannenbaum wurde schon vorige Woche aufgestellt, das blaue Eingangstor folgte vor ein paar Tagen am Fuße des Benediktinerplatzes – ab heute Nachmittag kommen die Besucher. Der Lorscher Weihnachtsmarkt öffnet um 16 Uhr seine Pforten, um 17 Uhr beginnt das erste Vorlese-Programm im neuen Märchenzelt an der Königshalle und um 17.30 Uhr wird Bürgermeister Christian Schönung die Gäste begrüßen. Umrahmt wird diese offizielle Eröffnung von einer Weihnachtsgeschichte durch Vronis Tanzstudio.

Das erste Adventswochenende steht in Lorsch wieder unter dem Motto „Blaues Weihnachtswunder“. Bis zum Sonntagabend wird im Zentrum ein attraktives Programm geboten – und sowohl die Lorscher Welterbestätte als auch mehrere weitere Gebäude werden sich stimmungsvoll blau beleuchtet präsentieren.

Für Live-Musik ist an allen drei Tagen gesorgt. Zu hören sind unterschiedlichste Darbietungen – vom Gospelchor Getogether, der heute um 19.30 Uhr amerikanische Weihnacht nach Lorsch bringt, über die BlechHolzBlosn, das Musikcorps Einhausen, die Komm-Unity, die Musix, die Kurpfälzer Alphornbläser und den Musikzug Laurissa morgen bis zu den Zwingenberger Musikanten, der Kinderschola St. Nazarius, die Germania und die Voices am Sonntag zum Finale.

Neben Aktiven von Vronis Tanzstudio zeigen die Tanzengelchen vom Club Rot-Weiß ihr Können, zudem lockt eine Werkstatt, in der gezeigt wird, wie floraler Schmuck entsteht. Für die jüngsten Gäste werden an allen drei Tagen in einem Zelt Märchen vorgelesen – zuhören kann man unter wärmenden Decken neben einem warmen Ofen. Als Vorlesepaten engagieren sich unter anderem mehrere Lokalpolitiker ehrenamtlich.

Kino, Karussell und Kutschfahrten

Außerdem gibt es am Samstag um 17 Uhr ein Kinderkino mit den Abenteuern von Pettersson und Findus in der Villa Kunterbunt. Morgen und am Sonntag werden auch Bastelstuben eingerichtet. Eine besondere Attraktion ist das beliebte Holzpferdekarussell, fast 100 Jahre alt, das sich auf dem Markt drehen wird. Am Sonntag ist auch das Reiten auf echten Pferden möglich. Zwischen 14 und 16.30 Uhr dreht die Pferdekutsche ihre Runden. Der Erlös dieser Benefizaktion kommt behinderten Kindern im Lorscher Rutenhof zugute.

An mehr als 50 Buden gibt es auf dem räumlich noch einmal erweiterten Weihnachtsmarkt jede Menge Kunsthandwerk – von Holzspielzeug bis Keramik, Flechtwaren aus Afrika sowie Metall- und Steingutarbeiten. Am Stand des Lorscher Kulturamts dürften die zu originellen Taschen umfunktionierten ausrangierten Straßenbanner wieder ein Renner sein.

Zudem sind Lorscher Zigarren, Tassen, Bilder und – zu einem günstigeren Marktpreis – das neue Jahresticket für das Freilichtlabor Lauresham zu haben. Auch Karten für die Benefiz-Musicalveranstaltung am 23. Dezember sind dort zu erwerben.

Bei den Essens- und Getränkeangeboten ist die Auswahl reichhaltig. Viele Vereine beteiligen sich mit einem Stand. Die Lorscher Theaterspielgemeinschaft lädt zudem zu einem Suchspiel ein. Wer Lemminge entdeckt, kann Karten für das neue Theaterstück „Lemming mit Spürnase“ des Jungen Ensembles gewinnen, das am 15. Dezember Premiere feiert.

Ausstellung und Vortrag

Auch eine interessante Ausstellung wird fast zeitgleich zum Markt eröffnet. Im Museumszentrum sind Bilder von Walter Schumacher zu bewundern. Der Lorscher Fotograf dokumentiert die Entwicklung seiner Heimatstadt in zahlreichen Bildern ab den 1950er Jahren. Die Schau unter dem Titel „Waaschde noch?“ wird am Freitag um 18 Uhr eröffnet und läuft – geöffnet dienstags bis sonntags – bis 24. März.

Wer sich nicht nur gut unterhalten möchte, sondern auch etwas dazulernen will, ist beim Weihnachtsmarkt gleichfalls richtig. Um 19 Uhr sind Zuhörer heute zu einem Vortrag im Paul-Schnitzer-Saal willkommen. Carolin Schreiber referiert über das Lorscher Klosterarchiv und seine Zerstreuung. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.11.2018