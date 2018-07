Blick ins „Wohnzimmer“ der Schwestern

Ausflug mit interessante Einblicke in das Klosterleben. © Pfarrcaritas

Lorsch.Eine Gruppe Ehrenamtlicher der Pfarrcaritas Lorsch besuchte jetzt das Mutterhaus der barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul in Heppenheim. Generaloberin Brigitta gewährte interessante Einblicke in die wechselvolle Geschichte dieser Gemeinschaft, die 1734 in Frankreich gegründet wurde und seit 1927 in Heppenheim ist.

Da es seit vielen Jahren an Berufungen zu diesem

...

Sie sehen 45% der insgesamt 860 Zeichen des Artikels

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.07.2018