Blockflöte lernen

LORSCH.Der Musikzug Laurissa Lorsch startet mit einem neuen Blockflötenkurs. Am Donnerstag (14.) geht es los. Der Unterricht beginnt um 16.45 Uhr im Haus der Vereine in der Schulstraße. Der Dirigent des Jugendorchesters, Steffen Petry, unterstützt den Verein in der Ausbildung. In kleiner Runde werden musikalische Grundlagen wie Takt, Noten und Rhythmusgefühl vermittelt.

Eine Blockflötengruppe

...