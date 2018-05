Anzeige

Lorsch.Zum Pfingstrosenfest lädt die evangelische Kirchengemeinde, in deren Garten die Pfingstrosen gerade in voller Blüte stehen, morgen um 17 Uhr zu einem Konzert unter dem Titel „Blumengesang im Pas-de-Deux – mit geistlichen Knospen“ ein. Almuth von Wolffersdorff (Mezzo-Sopran) und Florence Duchene (Mezzo-Alt), begleitet von Pianistin Ann-Claire Lies, singen Duette von Vivaldi, Mozart, Schütz, Rossini und Fauré, so Pfarrer Renatus Keller.

Die Gäste können sich auf ein Programm mit blütenreichen Bezügen, wie etwa Mendelssohns „Der Blumenstrauss“, freuen. Im Anschluss wird zu Sekt oder Selters eingeladen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. red