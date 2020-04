Lorsch.Auch wenn durch die Maßnahmen der Corona-Krise die Beweglichkeit der Bevölkerung eingeschränkt ist, so gibt es doch Angelegenheiten, die weiter durchgeführt werden müssen. Dazu gehört auch der Blutspendetermin des Lorscher Roten Kreuzes am 3. April von 14 bis 19.30 Uhr in der Werner-von-Siemens-Sporthalle. Dieser Ort wurde gewählt, so Bereitschaftsleiter Peter Held, weil da die

...