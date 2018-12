Blutspende-Termin am 30. Dezember

Lorsch.Das Rote Kreuz bedankt sich mit einer Thermoskanne im DRK-Design bei allen Menschen, die noch bis zum Jahresende Blut spenden. Auch in den letzten Wochen des Jahres sind viele Blutspenden nötig, um die Kliniken mit lebensrettenden Präparaten zu versorgen. Das Lorscher DRK bittet um Blutspenden am Sonntag, 30. Dezember. Das Team steht in der Nibelungenhalle bereit von 10.30 bis 16

