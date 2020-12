Blutspende-Termin in der Sporthalle

Lorsch.Zum Jahresende gibt es in Lorsch einen Blutspendetermin. Masken müssen dabei getragen werden, am Eingang wird Fieber gemessen. Termin ist am 30. Dezember von 14 bis 19.30 Uhr in der Sporthalle der Siemens-Schule. Blutspenden darf nur, wer sich angemeldet hat. Das kann im Internet erfolgen unter www.blutspende.de/Blutspendetermine. Der Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen bittet darum, dass jeder Spender einen Ausdruck seiner Bestätigungsmail oder seinen Blutspenderausweis dabei hat. Eine Terminbestätigung erhält man nach erfolgter Reservierung. Bei Erkältungssymptomen, Kontakt zu einem Corona-Infiziertem, einem Corona-Verdachtsfall oder einem Auslandsaufenthalt innerhalb der letzten zwei Wochen, müssen Interessenten bis zur nächsten Blutspende 14 Tage pausieren. Weitere Informationen gibt es unter der Gratis-Rufnummer 0800-1194911 oder unter www.blutspende.de. ml

