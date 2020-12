Brennender Christbaum in Lorscher Mehrfamilienhaus

Lorsch.Ein Christbaum stand am heutigen Montag um die Mittagszeit in einem Mehrfamilienhaus in der Lorscher Ahornstraße in Flammen. Vier Personen, darunter auch drei Kinder, die sich in der Wohnung im zweiten Obergeschoss aufgehalten hatten, konnten die Feuerwehr alarmieren und das Haus unverletzt verlassen. Auch 13 Personen, die in den weiteren Wohnungen des Gebäudes anwesend waren, gelangten ohne

...