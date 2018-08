Brigitte Lund feierte 80. Geburtstag

LORSCH.Gut gelaunt und bei gleichfalls guter Gesundheit feierte am Sonntag in Lorsch Brigitte Lund (Mitte) ihren 80. Geburtstag, im großen Kreis vieler Familienmitglieder. Fürs Foto postierte sie sich im Grünen gemeinsam mit ihrer Schwester Anita Dewald, Enkel Robin Taylor (hinten, links), der zehn Monate alten Urenkelin Alva und der vier Jahre alten Urenkelin Tessa – sie hatte an diesem Tag gleichfalls Geburtstag – an der Seite sowie mit Enkel Marcel Straub. Geboren wurde Brigitte Lund in Stuttgart, aufgewachsen ist sie in Lorsch, und in der Klosterstadt fühlt sie sich auch heute noch sichtlich wohl. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 29.08.2018