Bürger können weitere Vorschläge zur Stadtentwicklung einbringen

Lorsch.Was hatten die Lorscher zu den Themen im Rahmen des fortzuschreibenden Stadtentwicklungsplans für ihre Stadt am 6. Juni zu sagen? Die Meinungen, die bei der Bürgerbeteiligung im Paul-Schnitzer-Saal geäußert wurden, sind jetzt unter http://lorsch.de/de/step2030 nachzulesen, in den Prozess können Interessierte noch einsteigen. Schließlich stehen in diesem Jahr noch zwei weitere Termine für die

...

Sie sehen 23% der insgesamt 1766 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.06.2018