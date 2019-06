Bürstädter gewinnen das erste Darts-Turnier

Lorsch.Der Wiesn-Abend war nicht die einzige Neuerung beim Johannisfest in diesem Jahr. Auch an Sportinteressierte wurde zum Beispiel gedacht. Am Sonntagnachmittag lockte erstmals ein Darts-Turnier Publikum ins Festzelt. Acht vierköpfige Teams aus Lorsch und der Umgebung traten an. Den Sieg holte sich die Mannschaft „Crazy Darts“ aus Bürstadt, den zweiten Platz erkämpfte sich der FC Bickel aus

...