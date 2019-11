Büttenredner und Tänzer üben schon fleißig

Lorsch.Die Farben Rot und Weiß dominierten zum Kampagnenauftakt ab 20.11 Uhr in den Räumen des Wirtshauses „Weißes Kreuz“. Für gute Stimmung sorgte von Anfang an das Duo „Take Two“ mit Rudi Häusler und Aloys Leidner, verstärkt um Angi Helm. Sie unterhielten die Bürger-Funken mit bekannten Fastnachtsliedern, besonders beim Titel „Ja wir sind all` die Bürger-Funken“ stimmten alle mit ein. Helau, Helau schallte es durch die Räume.

Geheime Wahl

Der Vereinsvorsitzende Rainer Dluzak begrüßte die Fastnachter, darunter insbesondere Ehrenbürgermeister Klaus Jäger, Stadtverordnetenvorsteherin Christiane Ludwig-Paul, Ehrenmarschall Helmut Horn, die Senatorin Monika Graf und die Mitglieder der Graf-Philipp-Orden-Gilde. Letztere hatte zuvor in geheimer Sitzung den neuen Träger des Graf-Philipp-Ordens gewählt, der aber erst bei der Fastnachtssitzung am 14. Februar bekanntgegeben wird.

Tobias Graf eröffnete die 51. Kampagne der Bürger-Funken schwungvoll in gereimten Versen und ging dabei auf die schon lange angelaufenen Vorbereitungen der Aktiven ein. Es werde gesägt und gezimmert, die Tanzgruppen und die Schützen übten fleißig und auch die Büttenredner seien schon in Klausur gegangen, um für ein abwechslungsreiches Programm bei den Sitzungen zu garantieren.

Sein Loblied auf die neue Kampagne in Lorsch endete unter Beifall des Publikums mit den Worten: „Es wird geschunkelt, getanzt und gelacht – endlich ist sie da, die Fassenacht.“ Die Bürger-Funken-Fastnacht steht dieses Mal unter dem Motto „Vom November bis zum Februar geh´n die Funken in die 80er Jahr.“

Keine Nachwuchssorgen

Dass die Bürger-Funken zu den Lorscher Vereinen gehören, die keine Nachwuchssorgen haben, zeigte sich auch bei den Beförderungen, die zum Start in die fünfte Jahreszeit vorgenommen wurden. 19 junge Damen wurden in den nächst höherem Dienstgrad zu Unteroffizieren, Fähnrichen, Offiziersanwärtern, Leutnant sowie auch Oberleutnants befördert.

Die beiden großen Fastnachtssitzungen der Lorscher Bürger-Funken sind für den 14. und 15. Februar (Freitag und Samstag) 2020 vorgesehen. Gefeiert wird in der Nibelungenhalle. par

