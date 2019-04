Buntes Programm bei der Feuerwehr

Lorsch.Um die Freiwillige Feuerwehr von Lorsch besser kennenzulernen, bietet sich in jedem Jahr der traditionelle „Tag der offenen Tür“ an. In diesem Jahr ist die Bevölkerung dazu am kommenden Sonntag (5. Mai) eingeladen. Programm ist ab 10 Uhr auf dem Gelände der Wehr in der Nibelungenstraße.

Die Veranstaltung wird musikalisch begleitet vom Musikzug Laurissa und dem Spielmannszug der

...