Anzeige

Lorsch.Bislang unbekannte Täter haben zwei Glasscheiben an der Bushaltestelle in der Lorscher Kriemhildenstraße auf Höhe der Adelungstraße zerstört, die wartenden Fahrgästen als Wetterschutz und Windfang dienen. Der Schaden beläuft sich auf eine höhere vierstellige Summe, wie es in einer Pressemitteilung aus dem Stadthaus heißt. Darin ist die Rede von einem „neuerlichen Akt sinnloser und teurer Zerstörungswut“, dem die Bushaltestelle zum Opfer fiel.

Die Stadtverwaltung hat Anzeige erstattet und bittet die Bevölkerung sowie die Anwohner um Mithilfe. Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch etwas Verdächtiges gesehen oder verdächtige Personen am Tatort beobachtet? Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizei in Heppenheim unter 06262/7060 und das Ordnungsamt der Stadt Lorsch unter 06251/5967170 entgegen.

„Hier gilt null Toleranz“, sind sich die Behörden einig. „Leidtragende sind die Fahrgäste des ÖPNV, darunter viele Schulkinder und Jugendliche. Und natürlich die Steuerzahler, von deren Geld nun dieser Schaden schnellstmöglich wieder behoben und die Bushaltestelle erneut ausgestattet werden muss“, schreibt die Stadt in der Mitteilung. red