Butzko fragt: „Echt jetzt?“

Lorsch.Das Theater Sapperlot weist auf einen Auftritt des Kabarettisten HG Butzko – bürgerlicher Name: Hans-Günter Butzko – hin, der am 12. März, Donnerstag, ab 20.30 Uhr (Einlass: 19 Uhr) in der ehemaligen Tabakscheune in Lorsch (Stiftstraße 18) mit seinem aktuellen Solo-Programm „Echt jetzt?“ gastiert. In einer Pressemitteilung der Veranstalter heißt es:

„Seit 1997 bereichert HG Butzko die Welt des Kabaretts mit seinem ganz eigenen Stil. Immer am Puls der Zeit denkt der Entertainer um die Ecke, zündet unverfrorene Gags und mischt diese mit einem kritischen Blick auf das aktuelle Zeitgeschehen. Der Gelsenkirchener nimmt dabei kein Blatt vor den Mund: Dass er ausspricht, was andere denken, kommt bei seinem Publikum bestens an. Dieses Mal nimmt HG. Butzko sich die Digitale Welt und deren Hintermänner im Silicon Valley vor.“

Butzko wurde unter anderem mit dem Deutschen Kleinkunstpreis sowie dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet, ist häufiger Gast in Fernseh-Sendungen wie „Anstalt“, „Satire-Gipfel“ oder „Mitternachtsspitzen“ und unterstützt das Theater Sapperlot seit vielen Jahren als Mitglied des Fördervereins Sappalostra.

Eintrittskarten gibt es unter anderem im Medienhaus des Bergsträßer Anzeigers am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6) in Bensheim, Telefon: 06251/1008-16. / red

Info: www.sapperlottheater.de www.butzko.de

